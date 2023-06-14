عاجل- السيسى يتفقد دار مسنين الأبعادية ويطمأن على النزلاء بالدار (صور)

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وفقا لما أعلنته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

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