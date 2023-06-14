عاجل.. الرئيس يتفقد مجمع الخدمات التكنولوجية بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وفقا لما أعلنته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.



ويلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته إلى القرية بعدد من الأهالى والقيادات الشعبية بالمحافظة.