تموين الدقهلية تحرر 74 محضرا فى حملات على المخابز والأسواق

جدة - نرمين السيد - حررت مديرية التموين بالدقهلية، 74 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة، خلال حملة مكبرة شنتها على المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع بعدد من مراكز ومدن المحافظة وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجارى ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن الحملات التى تم تنفيذها؛ أسفرت عن تحرير 74 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشددا على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديريات، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات.

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