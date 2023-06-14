موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا الليلة بتصفيات أمم أفريقيا والقناة الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يونيو 2023 10:32 صباحاً - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة مباراة منتخب مصر وغينيا فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وكان من المفترض إقامة المباراة فى غينيا، ولكن بسبب أزمة حصول الملاعب الغينية على الرخصة الأفريقية تم نقل المباراة لخارج البلاد لتقام فى المغرب.

وتحتاج كل من مصر وغينيا لضمان التأهل رسميًا إلى أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى كوت ديفوار إلى نقطة واحدة، ما يعنى أن التعادل يكفيهما للتأهل معا.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا فى التاسعة مساء اليوم الاربعاء على الملعب الكبير بمدينة مراكش بالمغرب، فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة مصر وغينيا

مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023 تُنقل فقط وحصريًا عبر قنوات "بى إن سبورتس" المشفرة.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة مصر وغينيا من خلال قناة "beIN Sports HD 4" المخصصة للبطولات الأفريقية.

قائمة مصر لمباراة غينيا

حراسة المرمى: محمد الشناوى - محمد صبحى - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هانى - هشام صلاح - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - على جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعى - محمد حمدى - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدى فتحى - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو - محمد هلال - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمود كهربا- أحمد ياسر ريان - مصطفى محمد.

ترتيب مجموعة مصر

منتخب مصر يحتل صدارة المجموعة الرابعة بالتصفيات، برصيد 9 نقاط، بعد الفوز فى 3 مواجهات والخسارة فى لقاء وحيد.

ويأتى فى المركز الثانى غينيا برصيد 9 نقاط، وفى المركز الثالث مالاوى بـ 3 نقاط وفى المركز الرابع إثيوبيا بـ 3 نقاط.

حكم مباراة مصر وغينيا

وأسند الاتحاد الأفريقى، إدارة مباراة مصر وغينيا، للحكم الغانى دانيال لاريا نيى، ويعاونه مواطنيه كواسى أشيمبونج بروبيى، مساعد أول، ورونالد ناى دودو أدى، مساعد ثانٍ، وكارلس بينل، حكما رابعا.

منتخب مصر يفوز على غينيا فى الجولة الأولى

وكان منتخب مصر حقق الفوز على غينيا 1-0 بهدف مصطفى محمد فى الجولة الأولى للتصفيات فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة الدولى يوم 5 يونيو 2022 فى الظهور الأول لمدرب الفراعنة السابق إيهاب جلال.