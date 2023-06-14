الرى: حريصون على دعم التعاون بين دول إفريقيا من خلال المنفعة المتبادلة

جدة - نرمين السيد - وأعرب الدكتور سويلم عن حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الإفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

وأكد وزير الرى أنه يتم حاليا السير فى إتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال، والتى ستركز على جوانب متعددة تشمل تقديم الدعم الفنى لإجراء الدراسات الفنية والمسح الميدانى لتقدير إمكانيات المياه، والدعم الفنى لإجراء الدراسات الهيدرولوجية وأعمال الرفع المساحى للأودية، والدعم الفنى فى مجال تصميم وتأهيل وتشغيل منشآت الرى وتطهير وتكريك قنوات الرى، والدعم الفنى فى مجال الإنذار المبكر وحصاد مياه الأمطار من خلال التنبؤ بكميات وأماكن سقوط الأمطار من خلال نماذج التنبؤ الرقمية بالطقس، بالإضافة للتدريب وبناء القدرات فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية ونظم الرى الحديثة وإدارة الموارد المائية وتصميم وتشغيل منشآت الرى المختلفة.

وتوجه وزير الموارد المائية والرى بالدعوة لدولة الصومال لدعم المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه، والمشاركة فى حفل تدشين المركز الإفريقى للتدريب وبناء القدرات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية PAN AFRICAN، والذى تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة.

وأعرب الوزير الصومالى عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال المياه لتحسين عملية إدارة المياه والتعامل مع تحديات التغيرات المناخية.