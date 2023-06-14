السيسى يرحب بالشباب المتطوعين فى حياة كريمة والوطنى للعمل الأهلى (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الأربعاء لنزلاء دار مسنين الأبعادية فى البحيرة "جئت إليكم للاطمئنان على أحوالكم".. وتساءل "هل كل احتياجاتهم متوفرة؟، وأجاب النزلاء بأن جميع احتياجاتهم متوفرة كما أعربوا عن سعادتهم الكبيرة لزيارة الرئيس السيسى إلى الدار.

وأضاف الرئيس السيسى ـ خلال جولته التفقدية لدار مسنين الأبعادية فى البحيرة ضمن مشروعات حياة كريمة ـ "نعيش ببركتكم ومنورين الدنيا كلها".

وطالبت نزيلات فى الدار الرئيس السيسى بزيارة السعودية لأداء الحج أو العمرة، وقال الرئيس السيسى "عنينا ولكن لا تنسونا بالدعوات الطيبة، وكل سنة وأنتن طيبات".

وعقب نهاية الزيارة توقف الرئيس السيسى خلال جولته وأدار حوارا مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية بالبحيرة.