السيسى لنزلاء دار مسنين الأبعادية: «إحنا عايشين ببركتكم» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس، خلال الزيارة: "إحنا عايشين ببركتكم وجايين نطمن عليكم، ربنا يخليكم لينا"، مطالبا بالدعاء له، بينما عبر عدد من النزلاء عن سعادتهم بزيارة الرئيس.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وفقا لما أعلنته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.