السيسى يطمئن على الخدمات الصحية بالأبعادية: «بنعمل ده علشان خاطر الناس»

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس خلال زيارته، إن بيانات جميع المواطنين محملة على حواسب ولدينا ملفات الأسر، كما استفسر الرئيس عن توافر جميع الأدوية فى صيدلية الوحدة، متابعا: "احنا عاملين المشروعات دى علشان خاطر الناس" لتخفيف الضغط على المستشفيات.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وفقا لما أعلنته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.