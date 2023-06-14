السيسى يشكر موظفى مجمع الخدمات التكنولوجية بالبحيرة: هدفنا خدمة المواطنين

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس الشكر إلى القائمين على مجمع الخدمات التكنولوجية، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو خدمة المواطنين، وقضاء مصالحهم، لافتا إلى ضرورة توفير كل ما هو جديد لخدمة المواطنين.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وفقا لما أعلنته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.