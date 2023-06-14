الرئيس السيسي يتوقف خلال جولته ويدير حواراً مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يونيو 2023 11:30 صباحاً - توقف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جولته، فى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، وأدار حواراً مع حشد من المواطنين فى القرية..

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرية الأبعادية بالبحيرة لافتتاح عدد من مشروعات "حياة كريمة"، والتقى عدد من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

وتفقد الرئيس السيسى دار مسنين الأبعادية واطمأن على النزلاء بالدار، كما تفقد الرئيس مجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة.

كما تفقد الرئيس السيسى الوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة.