أخبار مصرية

الرئيس السيسى لنزلاء دار مسنين الأبعادية: "إحنا عايشين ببركتكم"

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يونيو 2023 11:30 صباحاً - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارا مع نزلاء دار مسنين الأبعادية فى محافظة البحيرة.

 

ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالنزلاء قائلًا: "منورين الدنيا كلها.. عاملين إيه؟ إزيكم ..إزى صحتكم.. ربنا يكرمكم ويخليكوا لينا.. انتوا منورين الدنيا واحنا عايشين ببركتكم".

 

واستفسر الرئيس عن الخدمات المقدمة لكبار السن: "مبسوطين هنا؟ ..معقولة الحياة هنا؟ ..أنا جاى علشان أطمن عليكم..متنسوناش بالدعوات الطيبة.. عاوزين تزوروا النبي عليه الصلاة والسلام؟"، ورد النزلاء على سؤال الرئيس: منفنسناش في حاجة غير زيارة النبي".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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