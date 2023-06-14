الرئيس السيسى لنزلاء دار مسنين الأبعادية: "إحنا عايشين ببركتكم"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يونيو 2023 11:30 صباحاً - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارا مع نزلاء دار مسنين الأبعادية فى محافظة البحيرة.

ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالنزلاء قائلًا: "منورين الدنيا كلها.. عاملين إيه؟ إزيكم ..إزى صحتكم.. ربنا يكرمكم ويخليكوا لينا.. انتوا منورين الدنيا واحنا عايشين ببركتكم".

واستفسر الرئيس عن الخدمات المقدمة لكبار السن: "مبسوطين هنا؟ ..معقولة الحياة هنا؟ ..أنا جاى علشان أطمن عليكم..متنسوناش بالدعوات الطيبة.. عاوزين تزوروا النبي عليه الصلاة والسلام؟"، ورد النزلاء على سؤال الرئيس: منفنسناش في حاجة غير زيارة النبي".