الداخلية تشارك المصريين في احتفالات 30 يونيو بندوة تثقيفية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يونيو 2023 11:30 صباحاً - بدأت فاعليات الندوة التثقيفية التي نظمتها أكاديمية الشرطة صباح اليوم تحت عنوان" 30 يونيو ..الخروج من مخططات الاسقاط إلى آفاق التنمية" بمشاركة قاده الفكر والرأي والخبراء والمتخصصين.

الجلسة الأولى تحت عنوان"جهود مؤسسات الدولة في مواجهة مخططات الإسقاط" و ويتحدث فيها اللواء أسامة عبد الخالق مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الداخلية، اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي ومحافظ الأقصر الأسبق والدكتوره نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجية.

الجلسة الثانية بعنوان "دور مؤسسات وأجهزة الدولة في الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية"، المتحدثين فيها كلا من اللواء دكتور أشرف محمد محمد اللوزي، الدكتور مهندس عبد الخالق عبد الرحمن مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، الدكتور مهندس أحمد محمد عبد الحميد رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بوزارة الكهرباء، هويدا عدلي رومان بطرس أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، الدكتور عصام رمضان الروبي من علماء الأزهر الشريف، الكدكتور عباس عبد الحي الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة.