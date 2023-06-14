رحلة مصر لتسجيل صفر إصابات بفيروس سى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن وزارة الصحة حددت أهدافا لفحص كل شخص فى مصر يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر، باستهداف عدد السكان 50 مليونًا، خلال عام واحد وتقديم العلاج على نفقة الدولة لجميع المصابين بالمرض، من خلال تقسيم الدولة إلى ثلاث مراحل، يتم فحص كل منها على مدى شهرين أو ثلاثة أشهر، وتتضمن كل مرحلة من 7 إلى 11 محافظة، ومجموعة سكانية مستهدفة من 17.9 مليونًا إلى 23.3 مليونًا.

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