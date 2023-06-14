سمير فرج فى ندوة 30 يونيو: مصر عصية على الإسقاط رغم استهدافها على 4 محاور

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة الداخلية، اليوم، ندوة بعنوان، 30 يونيو.. الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية، بحضور اللواء هانى أبوالمكارم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، وااللواء ناصر محيى الدين مساعد وزير الداخلية، لقطاع الاعلام والعلاقات، بمركز بحوث الشرطة، وتأت الندوة بمناسبة مرور 10 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو الخالد.







وأشارت الإعلامية نشوى الحوفي، فى بداية الندوة، إلى أن مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية نجحت فى رفع الوعى لدى الشعب. وبدأت الندوة بكلمة اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، الذى قال إن مخططات الإسقاط ضد مصر لديها 4 اتجاهات استراتيجية محيطة بها عبر حدودها. ونوه إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال 10 سنوات وعلى رأسها ترسيم الحدود، واكتشاف حقل ظهر ودوره المهم.

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