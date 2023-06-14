السيسى يلتقى عددا من أهالى محافظة البحيرة (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - والتقى الرئيس عددا من أهالى قرية الأبعادية خلال زيارته لافتتاح مشروعات حياة كريمة. وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة.

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