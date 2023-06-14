أسامة عبد الخالق: مخطط إسقاط مصر هدفه طمس الهوية.. والقيادة نجحت فى التصدى

جدة - نرمين السيد - قال اللواء أسامة عبدالخالق، مدير إدارة الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، إن أهم مستهدفات المخطط الساعى لإسقاط مصر من قبل الجماعات الإرهابية، طمس هوية الدول، عبر الخروج من الحروب التقليدية إلى حروب احتلال العقول، وزرع عناصر مؤججة لإثارة الشعب وإنهاك الدولة.





وأوضح، خلال ندوة 30 يونيو التى تنظمها وزارة الداخلية، أن مواجهة الجريمة المنظمة ومحاولات إسقاط الدولة يأتى بتكاتف الجميع ودعم الدور التوعوى والوقوف أمام الشائعات وإبطال أفكار فى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. وأكد أنه لا تنمية إلا بوجود أمن، والقيادة السياسية أعادت الأمن لأجل التنميةووقفت في وجه المخططات العدائية للدولة.

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