الكنيسة الكاثوليكية تعلن وفاة الأب هنرى بولاد اليسوعى

جدة - نرمين السيد - ويترأس المطران كلاوديو لوراتى مطران اللاتين بمصر، جنازة الأب هنرى بولاد غدا الخميس 15 يونيو الساعة 11:00 صباحًا فى كنيسة مدرسة العائلة المقدسة.
وانضم الأب بولاد للرهبنة اليسوعية عام 1950، بعد دراسته لأصول التربية وحصوله على درجة الدكتوراه فى علم النفس المدرسى من جامعة شيكاغو فى عام 1967.
وشغل الأب بولاد عدة مناصب منها الأب الروحى فى مدرسة العائلة المقدسة، والمشرف الإقليمى على الرهبنة اليسوعية فى مصر، ومدير مدرسة العائلة المقدسة بالقاهرة، ومدير كاريتاس مصر، ورئيس كاريتاس شمال افريقيا والشرق الأوسط، ونائب رئيس كاريتاس الدولية لشمال إفريفيا والشرق الأوسط.
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