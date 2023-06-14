عاجل.. السيسى: حجم الإنجاز فى مصر جاء بفضل تكاتف الشعب مع الدولة

جدة - نرمين السيد - وعبر الرئيس عن سعادته بتواجده فى قرية الأبعادية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على الانتهاء من مشروعات حياة كريمة بكل قرى الريف المصرى، متابعا: حجم العمل الذى تم فى مصر جاء بفضل تكاتف الشعب مع الدولة.

ووصل الرئيس إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

والتقى الرئيس عددا من أهالى قرية الأبعادية خلال زيارته لافتتاح عدد من المشروعات.