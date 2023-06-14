عاجل.. السيسى: مصر بها 9 ملايين ضيف بفضل الأمن والأمان الذى نعيش فيه

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس خلال لقاء مع عدد من أهالى قرية الأبعادية خلال زيارته لافتتاح مشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة، إن تكلفة المرحلة الأولى من حياة كريمة وصل إلى 350 مليار جنيه، والمرحلتين المتبقيتين يصلان إلى أكثر من ألف مليار جنيه، متابعا: "احنا نقدر مع بعض"، مؤكدا أن المصريين زادو نحو 6 ملايين فى 3 سنوات.

وتابع الرئيس، أنه تم وضع أسعار استرشادية مشجعة للسلع الزراعية، ونعمل على تخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية.

ووصل الرئيس إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.