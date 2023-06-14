«الأنباء» الكويتية تبرز تأكيد السيسى على دعم مصر لأمن واستقرار العراق

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائى المتبادل فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثى مع الأردن.





وذكرت الصحيفة تحت عنوان السيسى يؤكد للسودانى دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق ، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية، رئيس وزراء العراق محمد شياع السودانى، الذى يزور مصر على رأس وفد حكومى رفيع المستوى، يضم نائبى رئيس الوزراء وزيرى الخارجية والتخطيط، ووزراء الإسكان والتجارة والكهرباء ، ومحافظ البنك المركزى للمشاركة فى أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، كما حضر اللقاء من الجانب المصرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. وتابعت الصحيفة أن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى صرح بأن رئيس الوزراء العراقى أشاد بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز آليات التعاون الثنائى الراسخة مع مصر، والبناء على نتائج زيارته الأخيرة لمصر فى مارس الماضى، منوها بأن وتيرة الزيارات المتبادلة بين الجانبين تعكس الحرص على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وتعزيز الاستفادة من القدرات والكفاءات المصرية فى مختلف المجالات، خاصة فى ضوء الدور المصرى البارز فى تعزيز آليات العمل العربى المشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذى يعد نموذجا يحتذى به فى الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

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