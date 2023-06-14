فحص 4 ملايين و997 ألف طفل ضمن مبادرة «علاج ضعف وفقدان السمع»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعى لـ 4 ملايين و997 ألف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، وذلك منذ انطلاقها فى سبتمبر 2019.









وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ34 بدلا من 30 مركزا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع.

ولفت إلى تحويل 277 ألفا و707 أطفال من إجمالى الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدى، بعد أسبوع من الفحص الأول، وفى نفس الوحدة التى تم فحصهم بها، وتحويل 32 ألفا و454 طفلا، بعد الاختبار الثانى إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعى حالته.

وقال إن المبادرة تأتى فى إطار التوسع فى التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذى ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثى الولادة، وصولا إلى المستهدف من مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت شعار «100 مليون صحة» وتماشيا مع رؤية «مصر 2030».

ونوه بزيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعى للأطفال بدء من يوم الولادة وحتى عمر 28 يوما، إلى 3500 وحدة صحية فى جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثانى، لا يعنى الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة فى مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

وبدوره أكد الدكتور أحمد مصطفى، المدير التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، أن الاكتشاف المبكر لضعف السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التى يمكن أن تتسبب فى أزمات نفسية للطفل.

وتابع أنه جرى تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتى بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب مدخلى البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكافة محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثى الولادة على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة، بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية، إلى جانب إدراج خانة للفحص السمعى فى شهادات الميلاد.

ومن ناحيته، نوه الدكتور محى السيد، منسق عام المبادرة، بأن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات "100 مليون صحة".