عاجل.. السيسى: سنتجاوز أى أزمة بفضل تكاتف الشعب مع الدولة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس خلال لقاء مع عدد من أهالى قرية الأبعادية خلال زيارته لافتتاح مشروعات حياة كريمة، فى البحيرة، إن الزيادة السكانية أثرت بشكل كبير على جهود التنمية، متابعا: نسيطر على الأمور بشكل جيد، وسنتجاوز أى أزمة بفضل تكاتف الشعب مع الدولة.

ووصل الرئيس إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.