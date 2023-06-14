جدة - نرمين السيد - كما هاجمت جماعة تنتمى للإخوان المسلمين أعضاء حركة تمرد فى الإسكندرية، وذلك لإرهاب شباب الثورة، وهو ما أعتبره البعض بروفة مصغرة لما ستقدم عليه الجماعة يوم 30 يونيو ضد شعب مصر.
كما شهدت البلاد فى مثل هذا الوقت تصدى الأهالى لهذه الجماعة وطاردوهم حتى مقر حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية الذى تعرض للتحطم على يد الأهالى.
وتواصل قناة "الوثائقية" بث ومضات من الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد فى يونيو 2013 ومهدت الطريق لثورة 30 يونيو ونجحت فى الإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية من مصر، تحت شعار "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.. «الوثائقية» تستعرض أحداث 14 يونيو 2013 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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