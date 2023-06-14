حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.. «الوثائقية» تستعرض أحداث 14 يونيو 2013

جدة - نرمين السيد - كما هاجمت جماعة تنتمى للإخوان المسلمين أعضاء حركة تمرد فى الإسكندرية، وذلك لإرهاب شباب الثورة، وهو ما أعتبره البعض بروفة مصغرة لما ستقدم عليه الجماعة يوم 30 يونيو ضد شعب مصر.

كما شهدت البلاد فى مثل هذا الوقت تصدى الأهالى لهذه الجماعة وطاردوهم حتى مقر حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية الذى تعرض للتحطم على يد الأهالى.

وتواصل قناة "الوثائقية" بث ومضات من الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد فى يونيو 2013 ومهدت الطريق لثورة 30 يونيو ونجحت فى الإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية من مصر، تحت شعار "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".