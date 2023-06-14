عاجل.. السيسى: الجامعات التى تم إنشاؤها خلال 6 سنوات تكفى حتى عام 2050

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس خلال لقاء مع عدد من أهالى قرية الأبعادية خلال زيارته لافتتاح مشروعات حياة كريمة، فى البحيرة، إننا نعمل على توفير رصيد من القمح والذرة والأرز والزيوت والدواجن لا يقل عن 6 أشهر.

وأوضح أن الجامعات التى تم إنشاؤها خلال 6 سنوات تكفى حتى عام 2050، متابعا: استطعنا الوصول إلى 2 مليون حالة من قوائم انتظار العمليات الجراحية.

ووصل الرئيس إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.