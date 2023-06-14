السيسى: تكلفة مبادرة «حياة كريمة» بلغت 350 مليارا فى المرحلة الأولى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن التحديات الموجودة فى مصر كثيرة، وأنه عندما بدأنا تنفيذ مبادرة حياة كريمة كانت التكلفة التقديرية تتراوح ما بين 200 أو 250 مليار جنيه، ووصلت الآن إلى 350 مليارا فى المرحلة الأولى.





وأضاف الرئيس السيسى أنه باستكمال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من حياة كريمة ستصل التكلفة إلى أكثر من تريليون جنيه، مؤكدا بقوله: "أننا نستطيع معا أن نفعل كل شيء، مؤكدا أن ما تم انجازه فى مصر على مدى الثمانى سنوات الماضية وحجم العمل الذى تم،كان بفضل المصريين شبابا وشابات وكبار السن".

وقال الرئيس السيسى فى كلمته أثناء لقائه بأهالى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة خلال زيارته للقرية لافتتاح عدد من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة: "نحن فى مصر نمر بأزمة منذ ثلاث سنوات، بدأت بجائحة كورونا، وكان لها تأثير كبير على العالم وعلى مصر، ولكننا لم نتوقف أمام تلك الجائحة، وعندما حدثت الأزمة الروسية كان لها تأثير كبير أيضا على مصر والاقتصاد العالمى، وأبطأت من عملنا قليلا، وتسبب فى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة".

وأضاف الرئيس السيسى: "نحن فى الثلاث سنوات الماضية زاد عدد سكان مصر بحوالى 6 ملايين نسمة، ولا أقصد بتلك الكلمة أى شئ، ولكن يجب أن أضع أمامكم الصورة واضحة، ولن أتطرق إلى عدد المواطنين فى باقى الدول"، مشيرا إلى أن مصر استطاعت، بفضل الله عليها والأمن والسلام الذى يحيط بها، استضافة 9 ملايين ضيف.

وتابع الرئيس: "خلال الأسابيع السبعة الماضية ونتيجة الظروف التى حدثت مع أشقائنا فى السودان، دخل إلى مصر أكثر من 220 ألف شخص، وأود أن أقول لأشقائنا فى السودان وأى بلد انتبهوا، ولطالما كنت أقول مرارا خلوا بالكم من بلدكم، وكنتم تتعجبون من كلامى هذا، لكنى كنت أقول هذا الكلام لأنى رأيت، وربنا أراد أن نرى جميعا، أنه عندما حدثت مشاكل فى دول أخرى، لم تستطع شعوب تلك الدول الصمود، ولكنها تركت بلادها وجاءت إلى مصر وإلى دول أخرى".

وقال السيسى: "ما أعرفه أن الدول التى حدثت بها مشاكل واقتتال أتى منها إلى مصر الملايين من الأشخاص، يعيشون بيننا، ونحن نمر بظروف صعبة، وكان من الممكن أن نرفض دخولهم، ولكنهم يدرسون فى مدارسنا، ويتلقون العلاج فى مستشفياتنا، ونحن نتشارك الموجود، الذى ليس بكثير ولكننا نتشارك به سويا".

وأضاف الرئيس: "نحن نحاول التخفيف من آثار الأزمة التى نعانى منها منذ ثلاث سنوات، وتلك ليست مدة بسيطة فى عمر دولة، لتقاوم أزمة كبيرة على مستوى العالم، كان لها تأثير كبير على دول غنية، اقتصادها أقوى من مصر، وعلى الرغم من ذلك، نحرص على توفير كل شئ بالحد الأدنى منه".