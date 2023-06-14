جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أن المبادرة أسفرت عن إنشاء مركز تكنولوجى متطور لخدمة المواطنين، وتنفيذ مركزى طب الأسرة بقرى حفص وسليمان عبادة بدمنهور، وإنشاء 4 محطات صرف بكفر الحمايدة وهليل وراضى والعمرية وبنى موسى. كما جرى تنفيذ نقطة إطفاء الشجاعة ومراكز شباب النجيلى وجناكليس وشرارة، ومكتبة الطفل ووحدة طب الأسرة ومجمع الخدمات بالنمرية، ونقطة إسعاف ومدرسة النجيلى الابتدائية، وسوق الخضار بأبوبكر الصديق، ووحدة طب الأسرة بجناكليس وتأهيل ترعة صميدة، والوحدة الصحية ومركز شباب العزة وصرف صحى أبوالعطا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثمار الجمهورية الجديدة.. مشروعات البحيرة تطرح «حياة كريمة» (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.