رئيس «الرعاية الصحية»: السيسى قائد تاريخى للإصلاح الصحى فى مصر

جدة - نرمين السيد - كرمت قمة مصر للأفضل، الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بجائزة الإنجاز المؤسسى للقيادة الاستثنائية "TOP ACHIEVERS".





جاء ذلك فى دورتها الثامنة لتكريم الأفضل من الشخصيات والهيئات والمؤسسات الأكثر تأثيرا فى الاقتصاد المصرى والحياة العامة، والاحتفاء بالناجحين فى العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية.

وشهد الحفل، حضور نخبة من الوزراء وهم المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إضافة إلى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محمد عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومحمد الاتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر، وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين والقياديين التنفيذيين لكبرى البنوك والمؤسسات والشركات العاملة فى السوق المصرية، ومديرى الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين.

وثمن الدكتور أحمد السبكى، احتفالية قمة مصر للأفضل والتى تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "UMS"، معربا عن خالص امتنانه لتقديرهم واحتفائهم بالكفاءات والإنجازات بالدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى قائد تاريخى للإصلاح الصحى فى مصر، ومؤكدا أن استكمال منظومة التأمين الصحى الشامل على أجندة أولويات الدولة والحكومة المصرية.

وأشار إلى الاهتمام بتطوير قطاع الرعاية الصحية فى ضوء توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أن نظامنا الصحى أصبح قويا وفى مصاف الدول الكبرى والمتقدمة فى مجال الرعاية الصحية وفق خطة استراتيجية وضعتها ونفذتها الدولة للإصلاح الصحى الشامل على كافة المستويات والجهات، قائلا: واليوم يجرى الاحتفاء بجهود الدولة المصرية لتعزيز نمو الاقتصاد والنجاحات التى حققتها فى جميع القطاعات رغم المتغيرات العالمية، وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية، والذى يؤكد تنامى قوة الاقتصاد المصرى بما يضم من مؤسسات وهيئات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.

وتابع: نعمل ونطور بجد واجتهاد نحو توفير الرعاية الصحية التى تليق بالمصريين، وتحقيق حلمهم فى التغطية الصحية الشاملة، وهو ما يتحقق الآن حيث امتدت منظومة التأمين الصحى الشامل إلى جميع محافظات المرحلة الأولى "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وسيجرى تطبيقها بكافة محافظات الجمهورية تباعا فى مدة أقل من 10 سنوات وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى، إضافة إلى تسجيل العديد من النجاحات والإنجازات للمنظومة على جميع المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، مشيرا إلى أن التأمين الصحى الشامل أمل المصريين، ولافتا إلى انعكاساته الإيجابية على زيادة قدرة المواطن على الإنتاج وتعزيز انتمائه وولائه للوطن.

ولفت إلى التخطيط العلمى والجيد للمنظومة الذى انعكس على توفير الخدمات والرعاية الصحية المتميزة للمنتفعين داخل نطاق محافظاتهم دون الحاجة إلى السفر للداخل أو الخارج للعلاج، مؤكدا تقديم القيادة السياسية والحكومة المصرية أوجه الدعم كافة لنجاح المنظومة، ومساندتها لمواصلة الإنجازات التاريخية والفريدة التى تسجلها على كافة المستويات، وتابع: نسعى للعمل بحلول مبتكرة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعظيم الموارد والتكاتف مع أجهزة الدولة لإنجاح مشروع الدولة المصرية "التأمين الصحى الشامل" مستقبل صحة المصريين.

تجدر الإشارة إلى انطلاق الدورة الثامنة لقمة مصر للأفضل، تحت شعار "الاحتفاء بالنجاح قوة فى عصر التغيرات العالمية"، وتستعرض القمة فى دورتها الجديدة، جهود الدولة المصرية فى تعزيز نمو الاقتصاد والنجاحات التى حققتها خلال الفترة الماضية رغم تداعيات الأزمة العالمية نحو تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، وأن جائزة "TOP ACHIEVERS" بقمة مصر للأفضل يتم منحها للقيادات سواء من القطاع الحكومى أو الخاص الذين حققوا نجاحات استثنائية، وتمكنوا من إدارة مؤسساتهم للوصول إلى مستويات عالية من الإنجاز وفق معايير أهمها "أداء الأعمال، الابتكار، الاستدامة".

وهو الأمر الذى استطاعت الهيئة العامة للرعاية الصحية تحقيقه بقيادة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة فى ظل دورها الرئيسى كذراع للدولة المصرية فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، والذى امتد إلى جميع محافظات المرحلة الأولى، ونجحت الهيئة فى استحداث العديد من الخدمات العلاجية بأحدث التقنيات والممارسات الطبية العالمية، وتقديم أكثر من 22.5 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين حتى الآن، منها 350 ألف عمليات وجراحات متنوعة، وإنجازات التسجيل والاعتمادات القومية والدولية للمنشآت الصحية، والتحول الأخضر للرعاية الصحية، وهو الأمر الذى يؤهل مصر لأن يكون لديها نظام رعاية صحية قوى يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذى تشهده الدولة حاليا فى جميع المجالات.