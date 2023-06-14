جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء، إلى أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون مع دولة تشاد فى جميع المجالات وخاصة فى مجال الموارد المائية.
وأكد على حرص وزارة الموارد المائية والرى، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية على تحقيق أكبر مكاسب للقارة الإفريقية خلال رئاستها الحالية للامكاو، مشيرا لمبادرة AWARe التى تهدف لرفع قدرات الدول الإفريقية فى التعامل مع التغيرات المناخية من خلال أنشطة التدريب ورفع القدرات للمتخصصين من الأشقاء الأفارقة.
وأشاد الوزير التشادى بالعلاقات المتميزة التى تربط مصر وتشاد، والدور الذى تقوم به العديد من شركات القطاع الخاص المصرية فى خدمة المشروعات التنموية بدولة تشاد، كما أشاد بمجهودات مصر المتميزة خلال مؤتمر المناخ الماضى وما تبذله حاليا من مجهودات كرئيس لمجلس وزراء المياه الأفارقة.
كما أشار الوزير التشادى لما تتعرض له بحيرة تشاد من تأثيرات سلبية عديدة ناتجة عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية الأمر الذى يستلزم تعزيز التعاون بين دول العالم للتعامل مع هذا التحدى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرى: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع تشاد فى جميع المجالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.