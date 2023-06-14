وزير الرى: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع تشاد فى جميع المجالات

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء، إلى أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون مع دولة تشاد فى جميع المجالات وخاصة فى مجال الموارد المائية.

وأكد على حرص وزارة الموارد المائية والرى، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية على تحقيق أكبر مكاسب للقارة الإفريقية خلال رئاستها الحالية للامكاو، مشيرا لمبادرة AWARe التى تهدف لرفع قدرات الدول الإفريقية فى التعامل مع التغيرات المناخية من خلال أنشطة التدريب ورفع القدرات للمتخصصين من الأشقاء الأفارقة.

وأشاد الوزير التشادى بالعلاقات المتميزة التى تربط مصر وتشاد، والدور الذى تقوم به العديد من شركات القطاع الخاص المصرية فى خدمة المشروعات التنموية بدولة تشاد، كما أشاد بمجهودات مصر المتميزة خلال مؤتمر المناخ الماضى وما تبذله حاليا من مجهودات كرئيس لمجلس وزراء المياه الأفارقة.

كما أشار الوزير التشادى لما تتعرض له بحيرة تشاد من تأثيرات سلبية عديدة ناتجة عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية الأمر الذى يستلزم تعزيز التعاون بين دول العالم للتعامل مع هذا التحدى.