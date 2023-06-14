رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود «نصر 56»

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ( نصر 56) الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى باستخدام مقلدات الرماية " المايلز "، والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.





وتضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة بإستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" للاستفادة بالمنظومات الحديثة التى تحقق الواقعية فى التدريب فضلاً على قدرتها فى تحقيق التقييم الدقيق لمستوى العناصر المشاركة بالمشروع. وظهر خلال المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة فى تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية. ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثانى الميدانى. وأكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على استخدام أحدث نظم التدريب المتطورة بالتزامن مع التطوير المستمر لمحاكيات التدريب عالمياً مما يسهم فى الارتقاء بمعدلات الأداء وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة القتالية. وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة التى أظهرت مدى القدرة على اتخاذ القرار السليم لمواجهـة كافة التغيـرات الطارئة أثنـاء إدارة المشروع، وحضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.

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