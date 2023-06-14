عاجل - وصول الرئيس السيسى إلى مقر انعقاد المؤتمر الوطنى للشباب

جدة - نرمين السيد - ويعد المؤتمر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصرى الواعد الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بناء.
ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية، واستمع إلى شرح عميدة الكلية دكتورة رانيا الشرقاوى، التى أكدت أن برنامج تكنولوجيا الصناعات الدوائية هو الأول من نوعه فى مصر والوطن العربى وهو مبنى على احتياج سوق العمل، ويتم الإشراف على الإعداد وتدريب الطلاب الذين يعملون بعد تخرجهم فى مصانع الأدوية ونعتبرهم النواة التى تعمل بمدينة الدواء على خط الإنتاج وفى معامل الرقابة الدوائية.
كما استمع الرئيس إلى شرح إحدى الطالبات لمحاكاة معامل التحكم بالجودة الموجودة بالمصانع وشركات الأدوية والتى تشهد العديد من الاختبارات منها الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، ويتم تحليل العينات ومعرفة تركيزها ومطابقتها للمواصفات إضافة إلى عدد من الإجراءات قبل نزولها الأسواق.
كما استمع رئيس الجمهورية إلى شرح إحدى الطالبات حول الاختبارات الميكروبيولوجية ويتم أخذ عينة من المنتج وزراعتها فى أحد الأجهزة والحصول على تقرير رقابة الجودة حول صلاحية المنتج لتوفيره بالأسواق.
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