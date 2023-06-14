30 يونيو.. رحلة انتشال الاقتصاد من الانهيار فى 10 سنوات

جدة - نرمين السيد - ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهدت مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، انفراجة كبيرة فى الأوضاع، الجميع بدأ يتوحد على قلب رجل واحد عدا فئة ضلت الطريق وأرادت الفوز بكل شىء على حساب مصلحة البلد والجميع، أصبحت الرؤية واضحة والهدف واحد وهو "تحيا مصر".

الرئيس حمل على عاتقه بعد ثورة 30 يونيو أن يلبى مطالبها بسواعد أبنائها المخلصين تلك المطالب التى انطوت على تغيير شامل فى كل القطاعات والنهوض بخدماتها بعدما أصابها الشلل والإهمال لسنوات طويلة، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ومن بين الإجراءات التى اتخذتها الدولة بقيادة الرئيس السيسى، تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ونتج عنه العديد من الإنجازات على الصعيد الداخلى جاءت أبرزها بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء..

زيادة الإنفاق على التعليم خلال السنوات العشر الماضية، بإجمالى نحو 1.3 تريليون جنيه.

زيادة الإنفاق على الصحة، خلال العشر سنوات الماضية، بإجمالى بلغ 689.2 مليار جنيه.

بلغ إجمالى ما أنفقته الدولة فى صورة الدعم خلال الـ 10 سنوات الماضية، بنحو 1.7 تريليون جنيه.

قيمة إيرادات السياحة خلال الـ 10 سنوات الماضية، بلغت نحو 63.4 مليار دولار.

قيمة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الـ10 سنوات الماضية، بلغ نحو 63 مليار دولار.

بلغت إيرادات قناة السويس بلغت 50.9 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بلغت خلال الـ 10 سنوات الماضية، 219.4 مليار دولار.

فيما ساهمت قناة السويس الجديدة، خلال السنوات العشر الأخيرة، فى عبور نحو 186.9 ألف سفينة.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، إلى نجاح القناة، فى تسجيل أعلى إيرادات خلال 2021-2022، بقيمة 7 مليارات دولار، وهو رقم قياسى، بنسبة ارتفاع قدرها 18.4%، مقارنة بالعام المالى السابق.

فيما بلغت إيرادات القناة 5.36 مليار دولار عام 2014-2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.1%، و5.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 4.5 %، و4.9 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة انخفاض قدرها 3.4%.

بينما ارتفعت إلى 5.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%، وسجلت 5.7 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%، و5.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%، و5.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.8%.

ولفت الجهاز إلى بلوغ عدد السفن العابرة لقناة السويس 186.9 ألف سفينة خلال الـ 10 سنوات الماضية، بواقع 16.6 ألف سفينة عام 2013، و17.1 ألف سفينة عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 3.3%، و17.5 ألف سفينة عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 2%، و16.8 ألف سفينة عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 3.7%، و17.6 ألف سفينة عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4.3%، و18.2 ألف سفينة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3.6%، و18.9 ألف سفينة عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 3.9%، و18.8 ألف سفينة عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.3%، و20.7 ألف سفينة عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.9%، و24.7 ألف سفينة عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2%.