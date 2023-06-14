جدة - نرمين السيد - وتضمن الفيلم، عددا من المشروعات التى تم إنشائها فى محافظة الإسكندرية، خصوصا الطرق والكبارى. وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، جامعة برج العرب التكنولوجية. ووصل الرئيس إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن «إسكندرية وأهلها» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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