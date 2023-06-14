بتكلفة 75 مليون جنيه.. أسيوط تنهى 14 مشروعا بالمرحلة الأولى لحياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسيوط عصام سعد إنه تم الانتهاء من 14 مشروعا بالمرحلة الأولى من مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف النموذجية، ونقاط الإطفاء التى يجرى تنفيذها بقرى حياة كريمة ضمن مبادرة التطوير الشامل للريف المصرى ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الأربعاء مع المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمة بأسيوط.

وأوضح محافظ أسيوط أن اللجنة الفنية والهندسية استلمت 5 مواقف نموذجية للسيارات الأجرة و5 أسواق حضارية و4 نقاط إطفاء بإجمالى 14 مشروعا بتكلفة تصل إلى 74 مليونا و983 ألف جنيه فى إطار سلسلة الإنجازات المتتالية التى تشهدها مراكز ومدن المحافظة ضمن حياة كريمة.

وأشار المحافظ إلى أن مشروعات الأسواق والمواقف تهدف بشكل رئيسى إلى القضاء على السويقات والمواقف العشوائية فى القرى وتحسين المظهر الحضارى وتوفير أماكن مناسبة تسمح لصغار التجار وسائقى مركبات الأجرة بممارسة نشاطهم.. لافتا إلى أن الأسواق ستساهم فى تنظيم عملية تداول السلع وتمكن صغار المزارعين من تسويق منتجاتهم دون الحاجة لتحمل تكاليف كبيرة فى عملية النقل، وأشار إلى أن هذه المشروعات ساهمت فى خلق فرص عمل مؤقتة أثناء مراحل الإنشاء وفرص عمل دائمة بعد التشغيل.

وأكد سعد أنه روعى فى تصميم الأسواق والمواقف أن تكون منشآت حضارية يسهل التحكم فيها والدخول إليها والخروج منها وتتميز بطابع عمرانى جيد وقد تم تصميم أكثر من نموذج ليناسب المساحات المختلفة من الأراضى المتاحة فى كل قرية بينما تم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية فيما يتعلق بمشروعات نقاط الإطفاء.. لافتا إلى أنه روعى أيضا توزيع المشروعات بشكل متوازن وعادل بين الوحدات المحلية القروية بحيث تسمح باستفادة مجموعة من القرى المتجاورة من خدمات الأسواق والمواقف.

وعلى صعيد أخر، أكد محافظ أسيوط أن كمية الأقماح التى جرى توريدها لمواقع التخزين حتى اليوم الأبعاء بلغت 122 ألف طن بمختلف المواقع التخزينية البالغ عددها 28 شونة وصومعة.. لافتا إلى أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام كما إنه يتم صرف مستحقات ‏المزارعين خلال 48 ساعة.

وأشار محافظ أسيوط -وفقا لبيان- إلى زيادة الإقبال على توريد القمح فى الشون والصوامع خاصة بعد انتهاء حصاد المساحة المنزرعة بالقمح والتى تبلغ 167 ألفا و400 فدان.. مؤكدا أن المحافظة تتابع مع المزارعين نسب التوريد وتكثف الحملات لتوعيتهم وحثهم على التوريد.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لاستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين.. لافتا إلى أهمية التعامل الفورى لإزالة أى شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد بكافة الطرق المتاحة بالإضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها بالإضافة إلى تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها.

يذكر أن محافظ أسيوط كان قد أعلن ـ فى وقت سابق ـ عن تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رقم (2135727 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.