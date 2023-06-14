متحدث الخارجية: كل مؤسسات الدولة تخوض معا معركة وضع مصر فى موقعها الصحيح عالميا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يونيو 2023 02:30 مساءً - أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث بأسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة أن الخارجية المصرية تعمل بجهد مخلص ودؤوب لتعزيز وضعية مصر على المسرح الدولي، وهذا يتوائم مع دور أخر للدبلوماسية المصريه التي تقوم بتعريز الشراكات من خلال عدة محاور لمصر منها محور مصر واليونان قبرص، من خلال صيغة 2+2 من روسيا، ومحور مصر والعراق والأردن، الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الاميركية ، شركات مع شرق أوروبا، الشراكه الاستراتيجيه الشاملة مع الصين، بالإضافة إلى تدشين مصر منتدى شرق المتوسط، والفكره وراء التحالف الاقتصادي مع دول شرق المتوسط لتفعيل جهود مصر، كل ما سبق يعزز من دور الخارجية بجانب مؤسسات الدولة لتوحيد الجهود لمكافحة الفكر المتطرف.

وكشف السفير أبو زيد عن مهمة سفراء مصر بالخارج والتي من بينها نقل فلسفة الجمهوريه الجديدة للخارج، التي تولى المواطن المصري أولوية وتضعه في دائرة الاهتمام في كافة النواحي صحه، تعليم، حياه كريمة، وجزء من هذة الفلسفة الجديدة للدولة المصرية بناء شراكات مع العالم الأخر، وهذا ما تقوم به الدبلوماسية المصرية حاليا.

وأشار إلى أن معركة وضع مصر على الموضع الدولي الصحيح مهمة تقوم بها كل أجهزة الدوله، ومهمة وطنية يقوم بها الدبلوماسي المصري لشرح طبيعة التحديات التي تمر على مصر للطرف الاخر وفقا للمعايير الدوليه المتعارف عليها وبلغته ، خاصة ما يتعلق بحقوق الانسان، مؤكدا أن المعركه وآحده والأهداف واحده وعلى الجميع أن يعمل بمثل هذا التناغم الذي تقوم بها الدولة ومؤسساتها .

جاء ذلك خلال فاعليات الندوة التثقيفية التي نظمتها أكاديمية الشرطة صباح اليوم تحت عنوان" 30 يونيو ..الخروج من مخططات الاسقاط إلى آفاق التنمية" بمشاركة قاده الفكر والرأي والخبراء والمتخصصين.