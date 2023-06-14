السفير أحمد أبو زيد: جهود استقرار مصر بعد 30 يونيو محل تقدير دولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يونيو 2023 02:30 مساءً - أوضح المتحدث بأسم الخارجية المصرية أن ما وصلت إلية مصر من استقرار بعد 30 يونيو محل تقدير دولي، وهذا الاستقرار وراءه جهد كبير قامت كل مؤسسات الدولة من أجل تثبيت شرعية ثورة المصريين في 30 يونيو أمام العالم.

وأثني السفير أبو زيد على وزارة الداخلية التي تحرضص على مشاركة الزولة مناسبتها القومية بعقد ندوات تثقيفية تسترجع الأحداث وتلقى الضوء على التحديات التي واجهت المصريين، وأظهرت قدرتهم على إجتياز ما مروا قبل 30يونيو، وما مرت به مصر قبل وبعد هذة المرحلة الفاصلة في تاريخها الحديث ، وتحديات مر بها الأمن المصري بعد 30 يونيو.

وأشار، في تصريح صحفي على هامش الندوة التثقيفية التي عقدتها وزارة الداخلية صباح اليوم لمشاركة المصريين احتفالات 30 يونيو، أن التحول الذي تشهده الدولة المصرية في كافة مناحي الحياة يقابله تحصين فكري لمواجهة الشائعات، ونقل صورة صحيحة إلى المواطن كيف تعمل مؤسسات الدولة من أجل خدمة المواطن في ظل الجمهورية الجديدة.