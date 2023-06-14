أخبار مصرية

الرئيس السيسى لمتطوعى التحالف الوطنى: باسم كل المصريين شكرا لكم

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يونيو 2023 02:30 مساءً - رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" والتحالف الوطني للعمل التنموي، وذلك خلال جولته التفقدية لعدد من المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" في قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، مثمنًا ما بذلوا من جهود لتغيير حياة الناس ومصائرهم.

 

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حديثه للمتطوعين: "سعيد بوجودي معكم وكنت أريد منكم رؤية فرحة الناس بما حققتموه بفضل الله سبحانه وتعالى وتطوعكم وتواجدكم مش هنا بس ولكن كل العمل المنفذ.. شكرًا لكم ليس باسمي فقط لكن باسم كل المصريين".

 

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا: "أشكر كل شاب وشابة اشتغلوا هنا، ليس باسمي فقط، ولكن باسم كل مصري ومصرية، ما تم تنفيذه من قبل كل المتطوعين يغير حياة الناس ومصائرهم، وبالمناسبة لا يوجد مقابل يستطيع أحد إعطاءه لأحد مقابل إسعاد الناس، أشكركم ونريد الاستمرار".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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