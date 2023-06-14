انت الان تتابع خبر عاجل.. إصابة أكثر من 20 عامل في حادث تصادم على طريق بلبيس العاشر من رمضان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 21 بإصابات متفرقة في الكثير من أجزء الجسد، إثر حادث تصادم في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو الجاري وقع بين أتوبيس 26 راكب وتروسيكل طريق بلبيس العاشر من رمضان في نطاق محافظة الشرقيةمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” طريق بلبيس العاشر من رمضان” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث، كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

أنتقل ضباط والقيادات الأمنية بمحافظة الشرقية ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

الاستماع لأقوال المصابين:

في هذا السياق قامت مديرية أمن محافظة الجيزة بالاستماع إلي أقوال المصابين من حادث الصحراوي الشرقي وذلك للتعرف على الملابسات التي أدت إلي حدوثه.

وأوضح المصابون أن سبب وقوع هذا لحادث هو اختلال عجلة القيادة فى يد السائق، مما أدي إلي انحرافها عن الطريق واصطدامها بعمود إنارة

ولم تكشف جهات التحقيق حتي الآن عن مصير السائق وهل هو على قيد الحياة أو أنهم لقي مصرعه في هذا الحادث.

مصرع وإصابة 5 أشخاص في بلبيس الشرقية :

ولقي أمس الثلاثاء 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب أثنين أخرين بإصابات متفرقة في الجسم نتيجة تصادم بين عدة سيارات في طريق الزوامل – أنشاص الرمل أمام مدرسة النصر الخاصة بمدينة بلبيس، حيث أنه تم نقل جثث الثلاثة أشخاص إلي ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الزوامل المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بدفنهم ونقل المصابين إلي المستشفي.