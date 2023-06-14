انت الان تتابع خبر امتحانات الثانوية العامة 2023 .. التعليم تفجر مفاجأة غير متوقعة بسأن المواد الأساسية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، اليوم الأربعاء 14 يونيو الجاري، عن مجريات الأسبوع الثاني من امتحانات الثانوية العامة 2023، والذي سوف ينطلق يوم الأحد القادم بامتحان مادة اللغة العربية.وانطلقت اليوم الأثنين الماضي امتحانات الصف الثالث الثانوي العام، بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية، التي لا تضاف إلي المجموع، وتم تستكمل باقي المواد أمس الثلاثاء، بـ”الاقتصاد والاحصاء”.

ملاحظات جديدة :

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها سوف تقوم بتلاشي الملاحظات التي حدثت الأسبوع الماضي في امتحانات الثانوية العامة 2023، وذلك لمضان عدم حدوثها وتكرارها في امتحانات المواد الأساسي والتي سوف تستمر حتي منتصف شهر يوليو المقبل.

وأوضحت الوزارة أن غرفة العلميات المركزية قد رصدت عدد من الملاحظات أهمها دخول بعض الطلاب إلي اللجان التي تجري بها الامتحانات في جميع محافظات الجمهورية في وقت متأخر وذلك بسبب حالة القلق التي يكونوا عليها، بالإضافة إلي عدم وجود وسائل تهوية في بعض اللجان، لذا تم التوجيه بتوفير سبل تهوية كافية.

وشددت وزارة التعليم على التصدي بكل الوسائل القانونية لمنع حدوث أي عملية غش داخل اللجان، وتوفير الهدوء الكافي لطلاب الصف الثالث الثانوي أثناء الامتحانات.

تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023:

فوجئ طلاب الثانوية العامة، بتداول امتحان التربية الدينية والاقتصاد علي جروبات الغش الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتليجرام، فيما أكدت الوزارة أن ما تم تداوله من الأسئلة ليس صحيح ولم يكن ضمن الامتحانات، وذلك بعد التحقق منها عبر غرفة العمليات المركزية.

مواصفات ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023:

ورقة الأسئلة ستقسم إلي جزء مقالي تبلغ نسبته 15%، وجزء اختيار من متعدد بنسبة 85%، والأسئلة سوف تكون واضحة ومباشرة، ولا تحمل أكثر إجابة.

غشاشين الثانوية العامة 2023:

أوضحت غرفة العلميات بوزارة التربية والتعليم والتعليم أنه تم رصد ثلاثة حالات من الغش في الامتحانات داخل عدد من اللجان بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، والتي تتمثل في رصد طالب قام نشر جزء من أسئلة امتحان التربية الدينية على مواقع التواصل الاجتماعي، داخل لجنة بمركز فاقوس محافظة الشرقية.

أضافت الغرفة أن الحالة الثانية التي تم رصدها اليوم كان لطالب قام باستخدام جهاز الهاتف المحلول لجنة بسوهاج أثناء امتحان التربية الوطنية، أما الحالة الثالثة والأخيرة فكانت بلجنة في شرق مدينة المنصورة في امتحان التربية الوطنية، حيث تم رصد طالب يستخدم الهاتف المحمول أيضاً.