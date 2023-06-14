انت الان تتابع خبر الليلة عيد لأصحاب المعاشات .. صدور قرار رسمي بصرف زيادة أكثر من 18% أول يوليو المقبل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر أصحاب المعاشات في مصر صدور أي قرار زيادة المعاشات خلال الفترة القادمة، وذلك لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية التي تشهدها دول العالم بسبب حرب روسيا على أوكرانيا التي مضي عليها أكثر من عام ونصف.وتقوم الحكومة المصرية بين الحين والآخر بالإعلان عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية لحماية أصحاب المعاشات من هذه الأوضاع، وذلك طبقاُ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أنه تم الإعلان عن تكبير موعد صرف الزيادة السنوية من شهر يوليو، كما ينص قانون التأمينات الجديد الذي يحمل رقم 148 لعام 2019، إلي شهر أبريل.

وقدرت نسبة الزيادة التي تصرف لأكثر من 10 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد في كافة أنحاء الجمهورية، بـ15%، حيث يبلغ الحد الأدني لها 175 جنيه، فيما وصل الحد الأقصي لها 1635 جنيه، مما يشير إلي أن هناك بعض أصحاب المعاشات توفق الزيادة التي يحصلون عليها لمدة ثلاثة أشهر متتالية عن حاجز الـ1000 جنيه.

الحكومة تقرر صرف زيادة جديدة:

وأعلنت الحكومة المصرية ممثلة في محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان عن صرف زيادة جديدة لأصحاب المعاشات، حيث أنه قرر زيادة بدل بدل المنطقة الحرة بنسبة 20%، حيث أنه أصبح حالياً 60 جنيها بعدما كان 50 جنيها فقط، بمقدار زيادة 10 جنيهات مصرية.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه الزيادة الجديدة سوف يتم البدء في صرفها بداية من شهر يوليو المقبل، حيث أنه جاء ذلك القرار خلال اجتماعه من عدد من قيادات المحافظة لاستعراض الكشوفات الخاصة باسماء وبيانات مستحقي بدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات.

تقديم موعد صرف معاشات يوليو 2023

من جانبه أكد مصدر مسئول بالهيئة للتأمينات الاجتماعية، أن لم يصدر حتي الآن أي قرار بشأن تقديم موعد صرف المعاشات قبل إجازة عيد الأضحي، مما يعني أن الموعد الرسمي للصرف حتى كتابة هذا التقرير هو الأول من الشهر المقبل كما يجري كالعادة في الأشهر الماضية.