مدبولى: إنشاء محطة صرف الأمطار بالإسكندرية للحماية من خطر السيول

جدة - نرمين السيد - وأكد مدبولى فى كلمته خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الدولة توسعت فى مشروعات مضاعفة الطاقة التخزينية للصوامع لضمان توفير الأمن الغذائى، كما نعمل على تطوير المصانع القديمة بناء على دراسات الجدوى

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيهات رئاسية بسرعة إنجاز المشروعات المختلفة فى جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إنشاء محطة صرف الأمطار بالإسكندرية وفق خطة للحماية من خطر السيول.

ويعد المؤتمر الوطنى للشباب ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصرى الواعد الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بناء.

ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كل شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب.