برلمانى: السيسى أول رئيس فى تاريخ مصر يتفقد القرى لحل مشكلات المواطنين

جدة - نرمين السيد - قال المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لقرية الأبعادية بالبحيرة، لافتتاح عدد من مشروعات "حياة كريمة"، ولقائه عددا من الأهالى والقيادات الشعبية بالمحافظة، كشفت عن حقيقة فى غاية الأهمية، تتمثل فى أنه يحظى بتأييد شعبى واسع من المواطنين.





وأشاد "مسعود"، فى بيان اليوم، بحرص الرئيس السيسى كعادته دائما، على التعرف عن قرب على مشكلات المواطنين والعمل على تذليل جميع العقبات التى تعترض وصول جميع الخدمات المقدمة لهم من الدولة، معربا عن سعادته التامة بما حققته المبادرة الرئاسية التاريخية "حياة كريمة" داخل القرى والريف المصرى. ووجه مسعود، تحية قلبية الى الرئيس السيسى، على تفقده لدار مسنين الأبعادية واللقاء والتحاور مع نزلاء الدار للاطمئنان عليهم، مؤكدا أن الرئيس السيسى هو أول رئيس فى تاريخ مصر بحرص على زيارة مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية للتعرف عن قرب على الأحوال المعيشية للمواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم. وتفقد الرئيس مجمع الخدمات التكنولوجية والوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة"، بقرية الأبعادية بالبحيرة، وتوقف خلال جولته وأدار حوارا مع حشد من المواطنين.

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