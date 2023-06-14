رئيس «العربية للتصنيع» يؤكد أهمية تعزيز التكامل مع الأشقاء العرب

جدة - نرمين السيد - تأتى هذه الزيارة فى إطار خطوات جادة تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع محليا وإقليميا، لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء العرب وفتح مجالات جديدة للاستثمار، فضلا عن مجهوداتهم الدولية لفتح آفاق جديدة من التعاون مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية.

فى هذا الصدد، أكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء العرب، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع تتميز بلوائحها الدولية وتتطلع بقوة لعودة الشراكات مع الدول العربية الشقيقة فى كافة مجالات التصنيع والاستثمار.

كما أعرب عن اعتزازه بزيارة وفد جمعية خليجيون فى حب مصر، باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية المتطورة، فضلا عن فتح قنوات جديدة للتواصل وتعزيز علاقات التكامل والشراكة بين مصر وأشقائها العرب، مشيدا بدور الجمعية على المستوى العربى لتوفير وتسهيل المناخ الاقتصادى الاستثمارى للمستثمرين الخليجيين فى مصر وجميع دول الوطن العربى، مؤكدا على أهمية دور جمعية خليجيون فى حب مصر، كسفير للهيئة العربية للتصنيع لإبراز دورها الرائد فى الصناعة المصرية وفتح آفاق جديدة للشراكة مع كافة الدول العربية الشقيقة.

وخلال مقابلته مع وفد خليجيون فى حب مصر، حرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع على استعراض تاريخ تأسيس الهيئة، ذلك الصرح الصناعى العربى الذى تأسس على أرض مصر فى عام 1975 كنتيجة للتضامن العربى فى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 لتكون درعاَ صناعياً عربياً فى مجال الصناعات الدفاعية والمدنية المختلفة، مشيرا الى دخول الهيئة عند تأسيسها فى شراكات لكافة الصناعات الدفاعية والمدنية مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع أصبحت الآن أكبر ظهير صناعى لمصر، وتمتلك 14 مصنعا وشركة فى مختلف الصناعات الدفاعية والمدنية وفقا لأحدث النظم الثورة الصناعية الرابعة، ولديها استراتيجية واضحة لتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا وتحديث نظم وآليات التصنيع وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

كما أوضح أن العربية للتصنيع اتجهت لتوطين صناعات حديثة بعد دراسات جدوى إقتصادية مستفيضة، ومنها صناعة إطارات المركبات بكافة الأنواع الاستخدامات، وصناعة الإستانلس ستيل لكافة الأغراض الصناعية، وايضا صناعة ألواح الخشب المضغوط MDF من جريد ومخلفات النخيل، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لضخ المزيد من الإستثمارات والشراكات فى هذه الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلى والأسواق العربية والأفريقية.

وأشار مختار عبد اللطيف إلى إهتمام الهيئة بتدريب الكوادر البشرية وفقا لآليات التحول الرقمى فى العديد من مجالات الصناعة، لافتا إلى أن أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب ترحب بكافة الدارسين والكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة فى كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات، وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة.



وعلى هامش الزيارة، تم توقيع ثلاثة بروتوكولات الأول مع "جمعية خليجيون فى حب مصر وشركة خليجيون فى حب مصر لإدارة المشروعات" لتعزيز المشاركة فى المشروعات الإستثمارية للهيئة العربية للتصنيع وتطوير أوجه التعاون بين الدول الخليجية والهيئة وكذلك تنظيم المعارض والمؤتمرات وتسهيل التسويق المشترك لمنتجات العربية للتصنيع بدول الخليج العربى،بالإضافة إلى المشاركة فى المشروعات التنموية المختلفة.

والثانى مع "شركة جلوبال انفستمنت فيرم"، للتعاون فى المشروعات الإستثمارية للهيئة ومنها إطارات الكاوتش والإستانلس ستيل وMDF وغيرها وتقديم الفرص التمويلية وتسويق منتجات الهيئة العربية للتصنيع داخل مصر والدول العربية.

والثالث مع "شركة المباركية للخدمات التعليمية" فى مجال تدريب الكوادر البشرية من المهندسين والفنيين على أحدث تكنولوجيات التصنيع الحديثة والذكية بالمراكز التخصصية لدى الهيئة العربية للتصنيع والتجهيز والتشغيل للجامعات والمدارس والمعاهد، والمشاركة فى التحالفات البحثية والتطبيقية فى مجالات الإهتمام المشترك وتنظيم المؤتمرات والمعارض الصناعية.

من جانبه، أشاد الدكتور يوسف العميرى بالهيئة العربية للتصنيع وما تتميز به من إمكانيات مُتقدمة تؤهلها لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع لأمتنا العربية فى مختلف القطاعات الصناعية والقابلة للتطوير والابتكار، معربًا عن اعتزازه الكبير بالشراكة مع هذه المؤسسة العريقة التى نعتز بتاريخها المصرى العربى الوطنى.

وبدوره، أشاد الدكتور عبد الرزاق المحمود بدور الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعى للدولة المصرية ودورها التاريخى الرائد الذى نفخر به فى الصناعة العربية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكات والتعاون وفتح مجالات جديدة للإستثمار المشترك.

وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أبدى وفد "خليجيون فى حب مصر"، و"كبار المستثمرين بالدول العربية الشقيقة " إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات الدولية، مشيدين بمجهودات الرئيس "عبد الفتاح السيسى" لمد جسور التواصل والتعاون مع الأشقاء العرب وتعزيز الفرص التسويقية والإستثمارية فى كافة مجالات الصناعة المختلفة.