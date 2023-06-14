برلمانى: أهالى الأبعادية فى البحيرة عبروا عن تأييد المصريين لسياسات السيسى

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بالحفاوة والاستقبال التاريخى من أهالى وجماهير قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، للرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته للقرية، اليوم لافتتاح عدد من مشروعات "حياة كريمة".





وقال "أمين" فى بيان اليوم، إن لقاء الرئيس عددا من الأهالى والقيادات الشعبية بالمحافظة، بمثابة أبلغ وأقوى رد لكل من يحاولون من قوى الشر والظلام والإرهاب تشويه صورة الدولة والإنجازات الكبيرة والمشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس فى جميع أنحاء البلاد وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية التاريخية "حياة كريمة" التى غيرت وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى القرى والريف.

وأضاف أن أهالى وجماهير قرية الأبعادية، عبروا بكل الصدق والأمانة عن جميع المصريين فى كل أنحاء مصر فى تعبيرهم الصادق عن حب وتقدير وتأييد كل المصريين لسياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية، موجها تحية قلبية لجماهير وأهالى الأبعادية على كلماتهم النابعة من القلب فى حق الرئيس السيسى الذى نجح بكل كفاءة واقتدار فى إنقاذ مصر والمنطقة بأسرها من خفافيش الظلام والإرهاب.

وتابع أن زيارة الرئيس السيسى لقرية الأبعادية، أكدت للعالم كله على الوعى الكبير والحقيقى من أهالينا البسطاء داخل القرى الأصلية، وحرصهم على الالتفاف حول القائد الزعيم الرئيس السيسى وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر، مشيدا بحرص الرئيس السيسى على تفقد دار مسنين الأبعادية، والاطمنان على النزلاء بالدار وإجراء حوار معهم اتضح منه تأييدهم ودعم للقيادة السياسية والدولة المصرية.

وتفقد الرئيس مجمع الخدمات التكنولوجية والوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة"، بقرية الأبعادية بالبحيرة، وتوقف خلال جولته وأدار حوارا مع حشد من المواطنين.