عاجل.. السيسى يشهد افتتاح مستشفى كوم حمادة التخصصى ووحدة زرع النخاع

جدة - نرمين السيد - وشهد الرئيس افتتاح مستشفى كوم حمادة التخصصى، ووحدة زرع النخاع التى تخدم 4 محافظات، بالإضافة إلى افتتاح عدد من الطرق والأنفاق بمحافظة الإسكندرية. والمؤتمر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصرى الواعد الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بناء. ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كل شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب.

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