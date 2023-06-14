مدبولى: 812 مليار جنيه استثمارات منفذة وجار تنفيذها بالإسكندرية والبحيرة

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى كلمته خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية، بحضور الرئيس السيسى، إن زيارة الرئيس على مدار يومين لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القومية فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة تأتى ضمن العديد من الزيارات والجولات التى يقوم بها الرئيس فى ربوع الوطن كله، لمتابعة حجم العمل والإنجاز الذى يتم على أرض مصر.

وأضاف مدبولى، أن الدولة بكل مؤسساتها تعمل نحو تحقيق هدف جودة حياة المواطن المصرى، مؤكدا أن من حق المواطن المصرى أن يتمتع بمستوى معيشة أفضل وبيئة نظيفة وصحية تساعده على العمل والإنتاج.

ويعد المؤتمر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصرى الواعد الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بناء.

ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كل شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب.