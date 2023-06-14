عاجل.. السيسى: 150 مليار جنيه لإنشاء 300 ألف وحدة سكنية بديلة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس خلال مداخلة على هامش المؤتمر الوطنى للشباب ببرج العرب بالإسكندرية، إن ما يصرف من أموال داخل المحافظتين يفوق ما يتم صرفه فى حال بنائه بمكان جديد، لافتا إلى أن تواجد الحكومة هنا هو الإصلاح خصوصا فى مجالات مثل الإسكان.

وأشار إلى أن الحكومة تحتاج إلى 150 مليار جنيه لإنشاء 300 ألف وحدة سكنية بديلة للوحدات غير الصالحة فى الإسكندرية.

وشهد الرئيس افتتاح مستشفى كوم حمادة التخصصى، ووحدة زرع النخاع التى تخدم 4 محافظات.

والمؤتمر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصرى الواعد الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بناء.

ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كل شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب.