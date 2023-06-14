عاجل.. السيسى: «أنا أمين معاكم وأمين عليكم واللى هيحاسبنى ربنا»

جدة - نرمين السيد - سأل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحاضرين فى المؤتمر الوطنى للشباب، هل أترك المواطنين يسكنون فى الصفيح وينامون فى الشوارع، ونأكل، أم ننقل المواطنين إلى بشائر الخير وتصبح الدنيا أغلى؟





جاء ذلك تعليقا على المشروعات الجديدة فى الإسكندرية.

وقال الرئيس خلال مداخلة على هامش المؤتمر الوطنى للشباب ببرج العرب بالإسكندرية، إن بناء الدول وإصلاحها أمر ليس باليسير، متابعا: "أنا أمين معاكم وأمين عليكم واللى هيحاسبنى ربنا، حساب البشر سهل، لكن حساب رب البشر صعب، والله مطلع على كل الأمور".

وشهد الرئيس افتتاح مستشفى كوم حمادة التخصصى، ووحدة زرع النخاع التى تخدم 4 محافظات.

والمؤتمر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصرى الواعد الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بناء.

ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كل شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب.