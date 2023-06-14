رئيس الوزراء: مشروع الدلتا الجديدة يهدف لزراعة أكثر من 2 مليون فدان

جدة - نرمين السيد - وأكد مدبولى فى كلمته خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية، بحضور الرئيس السيسى، أن مشروع الدلتا الجديدة يهدف لزراعة أكثر من 2 مليون فدان. وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات رئاسية بسرعة إنجاز المشروعات المختلفة فى جميع المحافظات. ويعد المؤتمر الوطنى للشباب ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصرى الواعد الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بناء. ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كل شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب.

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