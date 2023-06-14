السيسى: مبادرة «قوائم الانتظار» ساعدت فى علاج المرضى وتدريب الأطباء

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الأربعاء، أن مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" لم تساعد فقط فى علاج المرضى، ولكنها أيضا ساهمت فى تدريب الأطباء، من خلال حجم العمل المتزايد خلال فترات قد تصل إلى 4 سنوات.





وقال الرئيس السيسى - فى تعقيب على مداخلة الدكتورة منال السردى، رئيس وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة بالإسكندرية، أثناء افتتاح الوحدة عبر الفيديو كونفرانس - "لقد تطرقت إلى سؤال حول تكلفة الحالة الواحدة لزراعة النخاع من وقت دخول المريض للمستشفى وحتى شفائه بالكامل، لألقى الضوء على أن قوائم الانتظار فى تقديرى، لا تساهم فقط فى علاج المواطنين، ولكنها تساهم أيضا فى تدريب الأطباء من خلال حجم العمل المتزايد، لأن حالات قوائم الانتظار تكون دائما صعبة". وأشار الرئيس السيسى إلى أن المواطن الذى يعانى من تلك الأمراض كان يتم وضعه على قوائم الانتظار لشهور أو سنين. وأضاف الرئيس السيسى: "أن عدد المرضى الذين يتم وضعهم على قوائم الانتظار، كاد أن يصل لـ 2 مليون حالة، ما يعنى أننى قد وفرت للأطباء العمل بشكل مكثف جدا لمدة 4 سنوات فى حالات حرجة فى كل التخصصات".

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