ميناء ضخم وكورنيش داخل البحر.. السيسى يزف بشرى لأهالى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس خلال مداخلة على هامش المؤتمر الوطنى للشباب ببرج العرب بالإسكندرية، إن هناك 7 ملايين متر مبان داخل البحر، وسيتم إنشاء كورنيش داخل البحر بطول 8 كيلو مترات، متابعا: "نص كورنيش الإسكندرية، ولسه، ده العمل المفروض نعمله، لأن حجم العمل المطلوب كثير جدا، وحجم العمل يحتاج عشرات السنين بلا كلل أو ملل".

وشهد الرئيس افتتاح مستشفى كوم حمادة التخصصى، ووحدة زرع النخاع التى تخدم 4 محافظات.

والمؤتمر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصرى الواعد الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بناء.

ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كل شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب.